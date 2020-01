Dall’Inghilterra sicuri, il Manchester United si arrende: a fine stagione sarà addio a Pogba

Futuro lontano dal Manchester United per Paul Pogba. Il francese sarebbe ad un passo dall’addio ai Red Devils. In realtà, spiega l’Evening Standard, il centrocampista dirà addio alla Premier League solo a fine stagione con Juventus e Real Madrid le due piste principali per il suo futuro.

Secondo quanto si apprende, il Manchester United avrebbe trovato in Bruno Fernandes dello Sporting Lisbona il sostituto ideal del francese. Pista alternativa anche quella che porta a James Maddison del Leicester. In ogni caso per Pogba il futuro sarà lontano dai Red Devils. Italia e Spagna le due piste caldissime. Sul sito britannico si legge una frase emblematica: “In privato i dirigenti stanno iniziando ad accettare che i giorni di Pogba all’Old Trafford siano contati”.