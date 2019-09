Dall’Inghilterra sicuri, la Juventus ha pronto il colpo per il centrocampo

La Juventus vuole mettere a segno l’ennesimo colpo di calciomercato. Nonostante le continue vicende che riguardano una rosa troppo lunga, i bianconeri sentono la necessità di programmare nuovi acquisti.

Quello che, secondo il Sun, sarebbe il prossimo affare a costo zero arriverebbe dalla Premier League e più precisamente dal Manchester United.

Nelle gerarchie del tecnico dei Red Devils Solskjaer è dietro sia a Pogba che a McTominay ed è rimasto in panchina per le prime giornate di campionato scendendo in campo ieri per la prima volta, ma solo perché il francese era infortunato. Parliamo di Nemanja Matic, serbo classe ’88, che non sta trovando spazio in questa stagione. Ecco perché, secondo il tabloid inglese, la Juventus lo avrebbe messo nel mirino. I bianconeri sarebbero tra le squadre interessate ad ingaggiare Matic nel 2020 a parametro zero. Anche se il Manchester United ha un’opzione per prolungare il contratto del serbo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza di giugno 2020 i rapporti tra le parti sembrano logori e tutto farebbe pensare ad un addio, magari già a partire dal mercato di gennaio. Nelle ultime settimane il classe ’88, è stato accostato spesso alla Serie A e la Vecchia Signora è molto attenta a questa possibile soluzione.