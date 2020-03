Dall’Inghilterra sicuri: la Juventus in corsa per il bomber

Ci sarebbero la Juventus, l’Inter e il Manchester United in corsa per il bomber del Tottenham Harry Kane. Tre squadre pronte a sfruttare l’annata storta degli Spurs e garantire all’attaccante inglese la possibilità di disputare la Champions League, o per il caso dei Red Devils almeno l’Europa League.

Le informazioni riportare dall’Evening Standard fanno capire come il bomber degli Spurs potrebbe partire al termine della stagione in caso di mancato approdo degli uomini allenati da Mourinho nelle coppe. L’attaccante ha una valutazione molto elevata, circa 170 milioni, ma il mancato svolgimento della seconda parte di stagione a causa dell’infortunio potrebbe aver abbassato il suo prezzo. La Juventus potrebbe farsi avanti essendo alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Higuain l’anno prossimo.