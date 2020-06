Dall’Inghilterra sicuri: l’Inter forte su Kyle Walker del Manchester City

Dall’Inghilterra sono sicuri: l’Inter sarebbe sulle tracce di Kyle Walker, difensore classe 1990 del Manchester City, ed ex Tottenham. L’indiscrezione di mercato è stata riportata questa mattina dal tabloid Sun on Sunday e, come sempre quando si tratta di mercato, non è certo confermata.

L’esterno dei Citizens, aldilà dei problemi disciplinari che lo vedono spesso protagonista, in negativo, è uno dei punti fermi della rosa di Guardiola e ha un contratto con scadenza giugno 2024. Ad ogni modo il Sun parla della volontà del club inglese di voler cedere Walker, soprattutto alla luce del recente comportamento non consono nel periodo del lockdown. Da parte dell’Inter, c’è la voglia di trovare dei rinforzi in difesa e l’esperto inglese potrebbe essere un colpo davvero ottimo per la squadra di Conte.

