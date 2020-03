Dall’Inghilterra sicuri: l’Inter in pressing per Marcos Alonso

Marcos Alonso potrebbe tornare in Italia, in Serie A. Ne è convinto il Sun che scrive come il terzino sinistro del Chelsea sarebbe molto vicino all’Inter. I nerazzurri, secondo quanto si legge, potrebbero rinunciare a Biraghi e Moses la prossima estate e puntare in modo molto prepotente sull’ex esterno anche della Fiorentina.

Il Chelsea chiede una cifra vicino ai 26 milioni di sterline e l’Inter potrebbe accettare di spendere tale importo per garantirsi un giocatore di assoluta affidabilità sulla corsia mancina. Marcos Alonso non ha iniziato al meglio questa stagione trovando poco spazio con Lampard. Ma ogni volta che è sceso in campo ha fatto bene con gol e assist. L’Inter dunque pensa concretamente allo spagnolo che con Conte sarebbe valorizzato per le sue doti difensive e offensive.