Dall’Inghilterra sicuri, Pogba in saldo: costa 30 milioni in meno e la Juventus…

Sono partiti i saldi in casa Manchester United. Almeno questo è quanto riporta il Sun in prima pagina quest’oggi. Paul Pogba a prezzo scontato: 30 milioni in meno rispetto al costo preventivato in precedenza.

Il tabloid britannico non ha dubbi e pensa che i Red Devils si libereranno del centrocampista francese ad una cifra ben più accessibile rispetto ai 180 milioni di sterline ipotizzate. Secondo quanto si apprende, la prossima estate la squadra di Manchester darà il via libera al giocatore di accasarsi altrove a patto che le squadre interessate portino 150 milioni di sterline, 30 in meno alle attese. Chiara l’intenzione del club inglese di agevolare l’uscita del Polpo che, a questo punto, potrebbe andare al Real Madrid o fare ritorno alla Juventus. I tifosi ci sperano…