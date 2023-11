Dall’Inghilterra sicuri: “Varane vuole giocare in Serie A”

Una situazione che non piace a Varane, che nel 2021 aveva accettato di porre fine alla decennale esperienza con il Real Madrid, impreziosita da 18 titoli, tra i quali quattro edizioni della Champions League, per essere ancora protagonista e per allargare la propria bacheca.

In Inghilterra invece Varane ha vinto solo la Coppa di Lega nella scorsa stagione ed ora che ha pure perso la titolarità l'idea è quella di cambiare subito aria. Ten Hag non vorrebbe fare a meno della sua esperienza e della sua leadership in una stagione già difficile, ma la volontà del giocatore sembra chiara.

L'ex nazionale francese, però, che sarebbe la prima scelta del Bayern Monaco per il mercato invernale, vuole scegliere con cura la prossima destinazione, che a 30 anni potrebbe essere l'ultima di prestigio della propria carriera. "Varane non è disposto ad andare ovunque - si legge sul Sun - Ci sono interessamenti dall'Arabia Sauduta dove gli assicurerebbero un ingaggio molto elevato, ma anche dall'Italia. Varane ha sempre apprezzato la Serie A e gli piacerebbe farne parte".

Parole chiare, che fanno sperare i tifosi di più di una big. Milan e Roma, oltre alla Juventus, sono in particolare le squadre che possono pensare a un innesto di lusso in difesa già a gennaio, ma per tutte ci sarebbe da affrontare lo scoglio dell'elevatissimo ingaggio percepito dal francese a Manchester, pari a 12 milioni netti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.