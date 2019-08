Dall’Inghilterra: sprint Atletico per James, Napoli più lontano

Si infiamma il calciomercato spagnolo. Il Real Madrid cederà molto probabilmente James Rodríguez: l’attaccante colombiano è reduce da una stagione decisamente complicata in prestito al Bayern Monaco e non sembra rientrare nei piani di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sulla rivelazione del Mondiale 2014 ci sarebbero Atletico Madrid e Napoli. Attualmente, i Colchoneros sembrano in pole position, pronti a piazzare l’affondo per il giocatore. Più complicata invece la posizione degli azzurri: il quotidiano inglese è convinto che il club partenopeo si sia ormai defilato dalla trattativa. Le prossime settimane saranno determinanti per stabilire il futuro del giocatore sudamericano.