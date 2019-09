Dall’Inghilterra, sprint Chelsea per Hysaj: è sfida ad un’altra big inglese

Si accende il calciomercato anche in Inghilterra. Nonostante manchino ancora più di due mesi all’inizio della sessione invernale, i top club della Premier League stanno lavorando per piazzare importanti colpi. Particolarmente attivo è il Chelsea: i Blues, infatti, sarebbero in trattativa con il Napoli. Il grande obiettivo è Elseid Hysaj. Lo riporta il Sun. Il terzino albanese piace a Frank Lampard ed avrebbe intenzione di lasciare il club partenopeo. La trattativa tra Chelsea e Napoli starebbe proseguendo spedita. La fretta dei Blues sarebbe dettata anche dal possibile inserimento del Manchester United, anch’esso ingolosito dal terzino degli azzurri.