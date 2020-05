Dall’Inghilterra: su Icardi anche Juventus e Milan

Mauro Icardi, il futuro potrebbe non essere stato ancora scritto. L’attaccante argentino di proprietà dell’Inter potrebbe essere riscattato dal Paris Saint-Germain. Nelle scorse ore pare che i parigini abbiano fatto la loro mossa nei confronti dei nerazzurri dai quali si attende risposta. Ma i rumors che arrivano dall’Inghilterra potrebbero cambiare le carte in tavola.

Icardi: Juventus e Milan ci provano

Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, oltre al Psg e alla Juventus, altra grande pretendente per Icardi, ci sarebbe anche un altro club di Serie A molto interessato all’argentino. Da quanto riportato dal tabloid, infatti, il nome della squadra sarebbe il Milan. Il classe 1993 piace per doti e numeri. Un vero bomber che potrebbe accettare il progetto di risalita dei rossoneri. Si tratta solo di un’ipotesi, quella avanzata dagli inglesi che chiariscono come, se indipendentemente dall’affare tra Psg e Inter, sarebbe la Juventus il club italiano più avvantaggiato in una nuova trattativa vista la possibilità di mettere sul piatto contropartite come Pjanic o Alex Sandro, molto apprezzati dai francesi.