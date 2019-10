Dall’Inghilterra: Tottenham, Rabiot nel mirino. Possibile scambio clamoroso con la Juventus

Si prospetta un clamoroso scambio sull’asse Tottenham-Juventus. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, gli Spurs sarebbero interessati al centrocampista francese Adrien Rabiot per il mercato di gennaio, anche se mancano due mesi all’apertura del calciomercato invernale. Non si sarebbe integrato molto bene negli schemi di Sarri, per cui il giocatore, arrivato alla Juve a parametro zero in estate, potrebbe anche già cambiare aria. I media inglesi, addirittura, dicono che il Tottenham potrebbe dare in campo nientemeno che Christian Eriksen, che ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Così non lo perderebbero a zero. Naturalmente è solo un’idea, anche perché sul danese ci sono tantissime altre squadre, soprattutto il Real Madrid.