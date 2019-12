Dall’Inghilterra, United e Liverpool su Kulusevski

Tutti pazzi per Dejan Kulusevski. Il giocatore in prestito al Parma e di proprietà dell’Atalanta, è una delle maggiori rivelazioni di questa prima parte di stagione. Il suo rendimento costantemente ben al di sopra della sufficienza ha catturato l’attenzione di numerose big non solo italiane, ma anche straniere. In particolare, secondo quanto raccolto dal Daily Star, lo svedese sarebbe seguito con attenzione da Manchester United e Liverpool, pronte a formulare un’offerta nei prossimi mesi. In pole position, al momento, vi sarebbero i Red Devils, disposti a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro pur di aggiudicarsene le prestazioni.