Dall’Inghilterra, Willian può lasciare il Chelsea: un club italiano lo segue

Il Chelsea sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Frank Lampard ha lanciato molti giovani, contribuendo a svecchiare la rosa. Uno dei giocatori che potrebbe subire questo cambiamento è Willian. L’attaccante brasiliano è dato in partenza e, secondo quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe lasciare i Blues già nel corso del mercato di riparazione a gennaio. Non mancano le possibili pretendenti. Sempre secondo la stampa inglese, la Juventus sarebbe in vantaggio sulle concorrenti, pronta a concludere rapidamente l’operazione. I bianconeri avrebbero individuato nel brasiliano il rinforzo perfetto per la rosa di Maurizio Sarri.