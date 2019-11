Dall’Inghilterra: Willian si è offerto al Real Madrid

Futuro ancora tutto da decifrare per Willian. Il brasiliano è infatti in scadenza di contratto con il Chelsea e le trattative per il rinnovo, fino a questo momento, non hanno avuto esito. Ecco quindi che si fa sempre più probabile un addio del giocatore ai blues a fine stagione, con il matrimonio che si interromperebbe così dopo sette anni.

RETROSCENA – Secondo quanto raccolto dal Sun, Willian, in questi giorni, si sarebbe offerto al Real Madrid di Zinedine Zidane, alla costante ricerca di rinforzi sul mercato. I blancos, tuttavia, avrebbero al momento scartato l’ipotesi, preferendo puntare su altri profili.