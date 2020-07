Dall’Inghilterra, Zaniolo ‘ok il prezzo è giusto’: l’offerta del Tottenham accontenta la Roma

Nicolò Zaniolo e la Roma stanno vivendo un momento molto particolare. Regna incertezza sul futuro del centrocampista che, nelle ultime ore, nonostante i messaggi d’amore verso il club giallorosso, pare avere un futuro molto distante dalla capitale. Dall’Inghilterra sono sicuri che il Tottenham avrebbe fatto l’offerta giusta alla società capitolina per portare in Premier League il centrocampista.

Zaniolo: 50 milioni dal Tottenham

Secondo il tabloid inglese Daily Express, il Tottenham di José Mourinho avrebbe offerto una cifra in linea con le richieste della Roma battendo anche la concorrenza di Juventus e Inter che restano in ogni caso ancora interessate all’italiano. Gli Spurs avrebbeo preparato un’offerta di circa 45 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro, ndr) per Nicolò Zaniolo ricevendo conferme sulla bontà della cifra.

Resta da capire come si comporterà adesso la società romana e se attenderà che per il giocatore si scateni una vera e propria asta.

