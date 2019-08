Dall’Olanda, Lozano rompe con il PSV. Napoli ad un passo

Hirving Lozano è tornato di moda in ottica mercato in casa Napoli. Dopo aver visto sfumare l’affare Pépé, andato all’Arsenal, e lo stallo per quanto riguarda James Rodriguez, ecco che il messicano sembra poter essere il profilo giusto per rinforzare la rosa a disposizione di Ancelotti.

L’eliminazione del PSV dalla fase premilinare della Champions League ha riaperto i discorsi per una possibile cessione del giocatore e come riportano dall’Olanda, in modo particolare Voetbal International, il club olandese lascerebbe partire Lozano a patto che il Napoli paghi i 40 milioni richiesti. Ad aiutare gli azzurri, anche il rapporto tra il giocatore messicano e il proprio allenatore Van Bommel. Infatti, il classe ’95 sarebbe in rottura con il tecnico dopo la sostituzione al 75′ del match contro il Basilea, che ha visto proprio gli olandesi essere eliminati.