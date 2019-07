Dani Alves cerca squadra: “Qualcuno ha tempo di leggere il mio curriculum?”

Svincolato di lusso, Dani Alves cerca squadra. Dopo aver detto addio al Paris Saint-Germain – da campione della Ligue 1-, e aver dimostrato durante la Copa America con il Brasile di essere ancora tra i migliori giocatori in circolazione, l’esterno brasiliano è alla disperata ricerca di una nuova squadra dove giocare la prossima stagione.

Eletto miglior calciatore del torneo sudamericano, Dani Alves, adesso, si appella anche ai social network e, scherzando, fa richiesta alle società di “visionare” il suo curriculum.

Direttamente dalla sua pagina Instagram, ecco il messaggio: “Sono in cerca di lavoro, dove posso inserire il mio curriculum? C’è qualcuno disposto a prendersi il tempo per leggerlo?”, ha scritto Dani Alves. Chi accoglierà la sua richiesta e lo contattarà? Su di lui anche alcuni big italiane con Inter e Juventus molto interessate. Un’occasione così non ricapita spesso…