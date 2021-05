Danilo e il suo addio al Bologna: “Volevo restare, ma non mi hanno chiamato…”

Il difensore brasiliano lascia i rossoblu

Il Bologna saluta Danilo . Il difensore brasiliano lascia i rossoblù dopo tre stagioni e si prepara a rilanciarsi in una nuova avventura. Tuttavia il divorzio non sembra essere stato affatto gradito dallo stesso giocatore, che al contrario avrebbe preferito rimanere per un'altra stagione con i felsinei.

Danilo ha spiegato con un pizzico di rammarico i suoi obiettivi ai microfoni del Corriere dello Sport: "Volevo restare un altro anno a Bologna, avrei potuto dare un mano. Ho aspettato fino all'ultima partita, ma nessuno mi ha chiamato. Non so cosa passa per la loro testa, magari Sinisa va via o magari vuole fare un altro tipo di calcio. Ha sempre chiesto un attaccante e un difensore, ora servono una punta e due difensori. Ma non voglio creare polemiche".