David Luiz cambia idea: dopo il rinnovo con l’Arsenal pensa… al Rennes

Il futuro di David Luiz potrebbe non essere nell’Arsenal. Nonostante il recente rinnovo di contratto che lo ha visto prolungare il suo rapporto con i Gunners per altre due stagioni, il brasiliano starebbe prendendo in considerazione una nuova offerta che porterebbe in Francia, in Ligue 1.

David Luiz: il Rennes lo tenta

Secondo quanto si apprende da A Bola che cita RMC Sport, il difensore dell’Arsenal David Luiz potrebbe tornare a giocare nel campionato francese, dove ha difeso i colori del Paris Saint-Germain in passato. Questa volta sarebbe il Rennes il club di Ligue 1 interessato al brasiliano. Il calciatore, che ha di recente rinnovato con l’Arsenal, starebbe prendendo in considerazione la proposta dei francesi. I club starebbe anche già trattando sull’ammontare del trasferimento. Le prestazioni non sempre sufficienti del giocatore avrebbero portato gli inglesi e lo stesso centrale difensivo ad un cambio di idea riguardo il futuro.

