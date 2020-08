David Silva, addio commovente al City: “Grazie a voi sono diventato il calciatore di oggi. Sarò sempre un vostro tifoso”

È finita la storia tra David Silva e il Manchester City, il fantasista spagnolo ha infatti salutato ai canali ufficiali del club inglese. Adesso, per il trequartista potrebbero aprirsi le porte della Serie A visto l’interesse della Lazio.

LE PAROLE DI DAVID SILVA

“Saluto un club nel quale mi sono sempre sentito a mio agio, sono rimasto qui per 10 anni e non è mai semplice. Al Manchester City sarò sempre riconoscente, così come la mia famiglia. Non avrei mai immaginato di poter restare così tanto tempo qui. Non è stato semplice adattarmi, arrivai dopo il Mondiale e servirono dei mesi per capire le dinamiche di questo campionato. Quando ho raggiunto l’apice della condizione ho trovato il mio posto in questo calcio, grazie a voi sono diventato il giocatore di oggi. Sarò per tutta la vita un vostro tifoso”. Questo il commovente congedo di David Silva al Manchester City.