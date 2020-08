David Silva, il padre conferma: “Giocherà in Italia fino a 40 anni…”

Il futuro di David Silva sembra essere sempre più definito. Dopo le voci sui contatti tra suo fratello e la Lazio, ecco la conferma arrivare anche dal padre del diretto interressato. Fernando Silva, padre del calciatore che lascerà il City al termine della stagione, ha parlato a El Transistor del futuro del figlio.

David Silva, il padre conferma: “Gli piacerebbe giocare in Italia”

“Da tempo David diceva di voler lasciare il City alla fine di un ciclo durato dieci anni. Dove andrà? Un giorno mi dice una cosa, un giorno un’altra… vorrei che rimanesse in Europa”, ha detto il padre di David Silva. “Posso confermare che la Serie A gli piace moltissimo. A David piacerebbe tantissimo l’idea di giocare in Italia, mi dice che potrebbe rimanerci fino a 40 anni. Che offerte ha ricevuto? Al momento le offerte sono tante e dovrà decidere, ma mi piacerebbe se firmasse con la Lazio, perché anche se Roma è distante, sarebbe una bella occasione. Non mi importerebbe della distanza. Anche perché so che è molto difficile che torni in Spagna, mi dice sempre che l’idea di un ritorno al Valencia è da escludere”.

