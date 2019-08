DC United, scelto il sostituto di Rooney: è un giocatore dell’Arsenal

È arrivata nel primo pomeriggio di ieri l’ufficialità di Wayne Rooney come vice-allenatore e giocatore del Derby County, con contratto che comincerà da gennaio del 2020 e durerà un anno e mezzo (estendibile fino al 2022). Lascia dunque il DC United, squadra con cui ha disputato le ultime due stagioni di MLS, per tornare in Inghilterra (secondo il suo ex compagno Rio Ferdinand il sogno è, nel breve, di allenare il Manchester United). Quale altra stella, dunque, andrà oltreoceano per rinforzare l’undici di Washington? Stando a quanto riportato dal Mirror, sarebbero cominciate le trattative per arrivare al trequartista dell’Arsenal Mesut Özil. Il classe ’88 non sarebbe più contemplato nel progetto dei Gunners e per questo potrebbe cambiare presto aria.