De Gea non convince più, lo United cambia: piace un… figlio d’arte

La stagione di David De Gea non è stata assolutamente memorabile. Tanti e troppi gli svarioni che sono costati punti pesanti al Manchester United. I Red Devils hanno concluso al terzo posto, ma il portiere spagnolo non è più intoccabile come accaduto finora. Le critiche fioccano sul suo rendimento e l’età non gioca più a suo favore. Si inizia a pensare a una successione tra i pali già nel corso dell’estate.

FIGLIO D’ARTE

Secondo quanto riportato da Don Balon, il Manchester avrebbe in mente una soluzione tanto romantica quanto clamorosa. Infatti, a distanza di 21 anni, potrebbe tornare a difendere la porta del pubblico di casa all’Old Trafford un estremo difensori che di cognome fa Schmeichel. Negli anni ’90 era toccato a Peter guidare lo United, contribuendo al ciclo vincente della squadra di Ferguson. Ora potrebbe essere la volta di Kasper, figlio della leggenda danese, attualmente al Leicester City, con cui ha vinto la clamorosa Premier League del 2016.