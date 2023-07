Il Milanpotrebbe pensare alla cessione di Charles De Ketelaere. Secondo La Gazzetta dello Sport, il belga è "pronto a partire" e il club rossonero "valuta offerte". Un amore fin qui mai sbocciato tra club e giocatore, non tanto per i rapporti personali quanto per le prestazioni sul campo che non sono state all'altezza delle aspettative dopo l'importante investimento fatto dalla società (35 milioni versati al Bruges).