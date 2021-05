De Laurentiis: “Presto annuncio il nuovo allenatore del Napoli”

Il presidente del Napoli ha annunciato di aver trovato l’erede di Gattuso per la panchina

Scottano le panchine di Serie A. In poche conserveranno la loro forma, in molte la cambieranno e alcune hanno già subito un restyling. Come quella della Fiorentina, che ha ufficializzato l’arrivo di Rino Gattuso, che in giornata ha dato l’addio al Napoli. Di conseguenza, presto verrà colmato anche il buco sulla panchina partenopea e il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto chiarezza in merito.