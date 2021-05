De Ligt scontento alla Juve? Ci pensa il Barcellona

Voci dalla Spagna affermano che De Ligt starebbe pensando al Barcellona

Matthijs de Ligt è indiscutibilmente un punto fermo della Juventus , del presente e del futuro. Perché il club bianconero ha le idee chiare, il centrale olandese non si muove da Torino e lui stesso è consapevole ed onorato del ruolo che riveste nella squadra bianconera, al punto che una schiera di tifosi lo acclamava come prossimo capitano della Vecchia Signora. Dalla Spagna, però, giungono voci contrasti, che possono destare preoccupazione dalle parti della Continassa.

LE VOCI DALLA SPAGNA - Stando a quanto riporta Onze di Esport3, l’ex Ajax non sarebbe felice a Torino e starebbe mandando messaggi alla Juve per lasciare il club. Nei suoi pensieri ci sarebbe sempre il Barcellona, che lo corteggiò due estati fa quando poi scelse la Vecchia Signora. I blaugrana versano in condizioni societarie tutt'altro che brillanti e difficilmente avranno la forza economica per strappare De Ligt dalla Juventus.