De Ligt: “Sognavo di essere come Cristiano Ronaldo, la mia prima maglia era sua”

Dichiarazioni importanti da parte di Matthijs de Ligt, sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus. Un mese fa, come riportato dal portale locale vi.nl, il capitano 19enne dell’Ajax aveva detto che da piccolo sognava di essere Cristiano Ronaldo: “Di recente ho cenato con alcuni dei miei amici con cui giocavo a calcio in giardino durante l’infanzia e ricordavamo come io abbia sempre voluto diventare come il campione portoghese, soprattutto quando giocava al Manchester United. Anche la mia prima maglia fu la sua e quella cena di cui parlavo è stata fatta proprio dopo la doppia sfida ai bianconeri in Champions League, dove ho avuto l’onore di affrontare il mio idolo”. Oggi de Ligt ha l’occasione di giocare nella sua stessa squadra e anche per questo i bianconeri sono davanti al Barcellona nella corsa al centrale olandese.