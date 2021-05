De Paul a Milano a pranzo con Zanetti, l’Udinese chiarisce

L’Udinese ha chiarito il viaggio a Milano di De Paul, fotografato a pranzo nel ristorante di Zanetti

Basta una foto per far sognare i tifosi. Oggi, 6 maggio , Rodrigo De Paul è stato pizzicato a Milano al Botinero, ristorante nel cuore di Milano del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. I tifosi sono andati in visibilio nel vedere l’argentino a pranzo dall'ex capitano nerazzurro, chiedendo sui social l’acquisto del centrocampista dell’Udinese, da tempo nel mirino del club meneghino.

IL CHIARIMENTO - La domanda sorge spontanea: De Paul a Milano per trattare con l’Inter? A stretto giro di posta è arrivata la smentita dell’Udinese attraverso un comunicato ufficiale, in cui spiega lo scopo del viaggio del numero dieci bianconero: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche".