De Sciglio più lontano dalla Juventus: due club esteri sulle sue tracce

Massimiliano Allegri aveva puntato su di lui per rinforzare la difesa della Juventus nell’estate 2017. Arrivato dal Milan, Mattia De Sciglio ha mostrato un ottimo rendimento quando è stato chiamato in causa. Tuttavia il nuovo tecnico Andrea Pirlo sembra non voler più puntare su di lui, come lasciato intravedere dalla decisione di puntare sul giovane Gianluca Frabotta nel debutto stagionale contro la Sampdoria.

SOLUZIONI

Il mercato sembra suggerire più di una soluzione per il terzino italiano. Negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse del Paris Saint-Germain. Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, i parigini non sarebbero i soli ad aver messo gli occhi su De Sciglio: infatti anche il Barcellona sarebbe pronto a farsi avanti per lui. Mattia sarebbe il sostituto ideale per rimpiazzare il partente Nelson Semedo.