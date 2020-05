De Sciglio, possibile addio alla Juventus: si fa avanti un top club europeo

L’avventura di Mattia De Sciglio alla Juventus potrebbe essere già arrivata al termine. L’esterno difensivo bianconero, infatti, è fortemente seguito dal Paris Saint-Germain. Il ds dei parigini Leonardo è pronto a farsi avanti per portarlo nella capitale francese, data la capacità del giocatore di esprimersi su ottimi livelli su entrambe le fasce. Lo riporta Tuttosport. Si tratta di un’operazione già tentata a gennaio, quando i campioni di Francia in carica arrivarono a un passo dall’affare, inserendo nella trattativa il terzino Layvin Kurzawa. La trattativa naufragò negli ultimi giorni, ma potrebbe prendere quota in estate.