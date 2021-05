De Zerbi, spunta un club francese: Champions decisiva

Non solo lo Shakhtar Donetsk, anche Lione starebbe pensando a Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo

Il Sassuolo vola sulle ali dell’entusiasmo. A 2 punti dall’Europa League presieduta dalla Roma (a quota 58 punti), domani i neroverdi affronteranno la Juventus fra le proprie mura di casa, cercando di imporre quel calcio modellato da Roberto De Zerbi che ha stupito di stagione in stagione. Quest’anno, forse, la sua forma più evoluta. A proposito di De Zerbi, la prossima stagione potrebbe cambiare aria . I recenti ammiccamenti con lo Shakhtar Donetsk non hanno rotto l’idillio tra club, tecnico e squadra, ma la formazione ucraina non sarebbe l’unica a pensare al tecnico bresciano.

C’È IL LIONE - Stando a quanto riporta L’Equipe, De Zerbi sarebbe il primo nome sul taccuino della dirigenza del Lione per il dopo Rudi Garcia, oltre ad altri profili come Gallardo, Vieira e Galtier. Il quotidiano francese sostiene che la carta vincente sarebbe la Champions League: proprio l’accesso alla competizione europea sarebbe ritenuto l’asso nella manica per convincere l’allenatore degli emiliani a prendere il volo diretto in Francia, piuttosto che sbarcare allo Shakhtar.