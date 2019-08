Defrel-Roma, divorzio vicino: Samp, Cagliari e Sassuolo ci provano

Gli ultimi giorni di mercato diventano importantissimi per Gregoire Defrel. L’attaccante francese è rientrato alla Roma dopo l’esperienza alla Sampdoria. I giallorossi, però, non sono intenzionati a puntare su di lui. Dunque, il giocatore è costretto a cercare una nuova squadra da cui ripartire. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, ci sarebbero tre club interessati a lui. La Sampdoria vorrebbe riaverlo, convinta dal rendimento avuto in blucerchiato e dall’arrivo del mentore Eusebio Di Francesco. Il Sassuolo sarebbe intenzionato a riprendere Defrel facendo leva sugli ottimi ricordi in neroverdi. Il Cagliari, invece, cerca un attaccante per puntellare il reparto avanzato. La sfida di mercato è pronta ad infiammarsi.