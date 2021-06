Dembélé, Barcellona spazientito: c’è la Juve, ma il Psg…

Il rinnovo di Dembélé diventato una grana per il Barcellona: Juve e Psg sono pronte

Ronald Koeman è stato confermato dal presidente Joan Laporta come allenatore del Barcellona anche per la prossima stagione. Chi ne trarrà giovamento è sicuramente Ousmane Dembélé , la cui avventura in blaugrana è stato un giro sulle montagne russe. Al suo impressionate talento ha alternato attitudini comportamentali poco adatte per un professionista, ma l’avvento dell’ex ct olandese ha ridato linfa al suo estro, diventando protagonista di un’ottima stagione.

Il Barça vorrebbe tenerlo, ma come riporta Mundo Deportivo, si è irritato per l’atteggiamento del calciatore e del suo entourage in merito alla trattativa per il rinnovo del contratto nel 2022. Una strategia attendista che potrebbe spazientire il Barcellona, voglioso di chiudere il rinnovo il prima possibile. In caso di esito negativo, il francese verrà messo sul mercato: la Juventus resta alla finestra, per una possibile operazione di scambio che coinvolga anche altri giocatori. Senza dimenticare il Paris Saint-Germain, che potrebbe attendere un anno per il colpo a parametro zero. Proprio come sta facendo con Gigio Donnarumma.