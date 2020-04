Dembelé, futuro in Inghilterra? Barcellona contattato da due top club

Tre stagioni non sembrano essere bastate a Ousmane Dembelé a trovare spazio all’interno del Barcellona. L’attaccante francese classe 1997, arrivato in Catalogna nell’estate 2017 per rimpiazzare Neymar, non è riuscito a mettere in mostra la continuità auspicata dalla società blaugrana. Così ora prende corpo l’ipotesi di un addio in estate. Secondo quanto riportato da Diario Sport, ci sarebbero due club pronti a farsi avanti dall’Inghilterra. Si tratta di Arsenal e Manchester United. Entrambi però chiedono garanzie sullo stato di forma del giocatore, spesso vessato da tanti infortuni. Dembelé potrebbe partire per una cifra vicina ai 43 milioni di sterline.