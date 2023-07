Dembelé ha rifiutato 200 milioni dall’Arabia Saudita

L’attaccante avrebbe ricevuto un ingaggio da 40 milioni di euro a stagione, per un totale di 200 milioni. Ha detto di no

Ci sta provando letteralmente con tutti l’Arabia Saudita. A volte riesce, altre no. Come nel caso di Ousmane Dembelè che secondo quanto riportato dal portale FootMercato, ha rifiutato un’offerta da oltre 200 milioni di euro in cinque stagioni. Si tratta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, alla ricerca di un collega in attacco utile a fare coppia proprio con CR7. L’offerta del club saudita riguarda un totale di 40 milioni di euro a stagione come stipendio, per un contratto dalla durata di cinque anni.