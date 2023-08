Dembelé-Psg, la trattativa rallenta: manca l’accordo col Barcellona

Rallenta clamorosamente il trasferimento di Ousmane Dembelé al Psg . L'attaccante ha fatto sapere nei giorni scorsi di voler lasciare il Barcellona e aveva anche trovato un accordo con i parigini riguardo il suo contratto una volta sotto la Tour Eiffel. Ebbene, manca ancora l'accordo tra i due club. Così il francese è tornato immediatamente in Spagna per gli allenamenti sotto le direttive di Xavi e pare destinato a restarvici fin quando non sarà ufficialmente conclusa la trattativa.

I due club, come rimportato da Sport, continuano le negoziazioni riguardo questioni burocratiche come formule di pagamento e scadenze. Secondo altre fonti, inoltre, a rallentare la trattativa sarebbe stato l'inserimento dell'Arabia Saudita per Dembelé, ma è una possibilità scartata da tempo dal calciatore e non è questo il motivo. Ousmane pensa solo ad entrare a far parte della squadra di Luis Enrique, attento a non mancare di rispetto al Barcellona.