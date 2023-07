Demiral, l’entourage conferma: “Addio Atalanta al 101%. L’Inter…”

Arrivano conferme rispetto i rumors di alcuni giorni fa a proposito del futuro di Merih Demiral . Il difensore turco dell' Atalanta è prossimo all'addio alla Dea con una squadra italiana, l' Inter , che sembra essere in pole position per prenderlo.

Eletto dalla formazione interista come possibile erede di Milan Skriniar, il giocatore è in uscita dal club di Bergamo e a confermalo è stato a Inter-News.itFurkanYildirim, avvocato facente parte dell’agenzia di Cenk Melih Yazici, che si occupa appunto degli interessi di Demiral. Il legale ha spiegato: "Demiral lascerà l’Atalanta al 101%!", le sue parole. Su quale potrà essere la destinazione: "L’Inter è una possibilità concreta: le trattative fra i due club ci sono, con noi per ora no ma siamo pronti a muoverci".