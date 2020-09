Depay al Barcellona? Il presidente del Lione è sicuro: “Non ci sarà un’offerta”

Con Luis Suarez destinato a lasciare la squadra, il Barcellona si sta guardando intorno per valutare eventuali nuovi innesti nel reparto avanzato. Il nuovo tecnico Ronald Koeman ha indicato subito il profilo a lui più gradito: si tratta di Memphis Depay. L’attaccante olandese è reduce da una stagione da protagonista con l’Olympique Lione.

RISPOSTA

Tuttavia a turbare i sogni di gloria dei tifosi del Barcellona ci ha pensato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas. Il numero uno dell’OM; infatti, ha spiegato che Depay potrebbe non muoversi dal club francese, come ha rivelato a De Telegraaf: “Il presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un’offerta”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN EX CALCIATORE