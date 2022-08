Depay alla Juventus slitta la chiusura: ecco cosa è successo

Memphis Depay vicino alla Juventus ma non così tanto da poter chiudere in queste ore come si pensava. L'attaccante olandese del Barcellona sembrava ormai prossimo al sì definitivo alla Vecchia Signora con tanto di ipotesi di arrivo in Italia nelle prossime ore. Al momento, però, pare che tutto sia slittato.

Questa sera, alle ore 22, il Barcellona è atteso dal confronto di Liga contro la Real Sociedad e, nonostante le negoziazioni in corso, Depay sarà della partita. Da capire se l'attaccante olandese, in aria di lasciare la Spagna per approdare a Torino, rimarrà solamente a guardare il match dalla panchina o scenderà anche in campo per dare una mano a quelli che potrebbero diventare presto i suoi ex compagni.