Depay avverte tutti: “Prenderò in mano la mia carriera, farò scelte importanti”

L'attaccante olandese potrebbe diventare una pedina importante sul mercato

Si avvicina il mercato estivo e saranno molti i giocatori pronti a diventare oggetto dei desideri dei club più blasonati. Tra i più ricercati ci sarà sicuramente Memphis Depay. L'attaccante olandese dovrebbe lasciare il Lione al termine della stagione. Il suo contratto è in scadenza e al momento non è ancora arrivato il rinnovo. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre, su tutte il Barcellona, dove troverebbe il tecnico Ronald Koeman. L'allenatore dei catalani vorrebbe con sé il suo connazionale in caso di riconferma sulla panchina.