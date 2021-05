Depay ha deciso il suo futuro: Juve e Milan…

Depay ha una priorità per il suo futuro: vuole il Barcellona, Juve e Milan indietro

Dopo un finale di stagione deludente, il Barcellona è pronto a tuffarsi in una rivoluzione, che punterà ancora su Leo Messi, 30 gol in questo campionato. L’obiettivo sarà quello di convincere il diez a rimanere attraverso una serie di acquisti che rendano nuovamente competitiva la squadra, soprattutto a livello europeo. In questa direzione va l’imminente arrivo di Sergio Aguero dal Manchester City a parametro zero, formula vantaggiosa con cui potrebbe arrivare anche un altro attaccante, Memphis Depay .

PRIORITÀ BARCELLONA - La scorsa estate fu corteggiato, sedotto e poi abbandonato per le difficoltà economiche del club blaugrana. Tra poco più di un mese si libererà gratis dal Lione essendo in scadenza di contratto, il Barça lo segue ancora e lui ha le idee chiare per il futuro. Come riporta Calciomercato.com, l’attaccante olandese vuole solo il Barcellona, decisione che ha già comunicato al suo entourage. Serie A avvisata: il Milan ci ha pensato in passato, mentre la Juve è il club che ha mostrato l’interesse più concreto, senza mai affondare.