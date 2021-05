Depay, l’indizio di mercato: cerca casa… a Barcellona

L'olandese potrebbe salutare il Lione al termine della stagione

Si potrebbe liberare gratis dal Lione al termine della stagione in corso. Memphis Depay è tra gli attaccanti più richiesti in vista della prossima sessione di mercato. Barcellona e anche Juventus su di lui. Ma c'è un indizio che lo porterebbe ad essere più vicino ai blaugrana rispetto ai bianconeri.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, Depay starebbe cercando casa a Barcellona. Ma non solo. Il periodico spagnolo dà ulteriori indizi su un trasferimento che è in standby da un anno. L'olandese è in scadenza di contratto col Lione ed ha espresso diverse volte l'intenzione di vivere un'esperienza diversa e vincente altrove. Dalla parte del trasferimento dell'olandese al Barcellona ci sarebbe anche un altro fattore: la conferma alla guida dei blaugrana dell'attuale mister Koeman. Con l'ex ct dell'Olanda ancora in Catalogna, l'attaccante sarebbe incentivato a dire di sì al Barcellona rispetto ad altri eventuali club a lui interessati.