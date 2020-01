Derby di Manchester per Lautaro: l’attaccante dell’Inter ha deciso

Il mercato potrebbe riproporre un derby di Manchester. City e United sono pronti a sfidarsi in un ambito diverso dal terreno di gioco. Il motivo del contendere è Lautaro Martinez. L’argentino, arrivato a Milano nella scorsa stagione, è letteralmente esploso nell’Inter di Antonio Conte. Non a caso due top club come Citizens e Red Devils sono pronti a farsi avanti. I primi cercano un naturale sostituto del Kun Sergio Aguero, ormai vicino alla fine della sua avventura inglese. I secondi, invece, devono ricostruire la squadra dopo l’ennesima stagione negativa. Secondo quanto riportato dal Sun, però, il giocatore avrebbe già preso una decisione. Lautaro, infatti, preferirebbe continuare la sua esperienza italiana. Nessuna fretta di dire addio all’Inter. City e United dovranno ritentare più avanti. Anche se il mercato resta imprevedibile.