Di Lorenzo, l’agente: “Atletico Madrid? Piace, ma non c’è nulla”

Parole che confermano l'interesse da parte della squadra allenata da Simeone per Di Lorenzo. Ma al momento non c'è nessuna trattativa.

PAROLE - Sull'interesse dell'Atletico Madrid, ha così risposto Mario Giuffredi: "L'interesse c'è sempre stato, ma di trattative non c'è assolutamente nulla". Parole che per il momento garantiscono la permanenza del terzino Campione d'Europa, ma come sappiamo le vie del mercato sono infinite e non si escludono nuovi tentativi dei colchoneros nelle prossime settimane.