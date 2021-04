Di Maria ci riprova: “Messi è di un altro pianeta. Averlo in squadra sarebbe meraviglioso ma…”

Angel Di Maria chiama Lionel Messi al Paris Saint-Germain. El Fideo ci riprova e dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, eccolo in una nuova intervista rilasciata a BeIn Sports nella quale ha confermato il piacere e la speranza del poter giocare nello stesso club de La Pulce.

Di Maria sogna di giocare con Messi

Già compagni di squadra nella Nazionale, ora Di Maria vorrebbe avere Messi anche nel club: “Avere Messi come compagno di squadra sarebbe meraviglioso”, ha dichiarato El Fideo. “Leo però oggi è un giocatore del Barcellona e ​​ha un contratto, vedremo cosa succederà in estate… Parlo molto con lui e gli dico sempre che l’importante è la sua felicità e quella di la sua famiglia. È difficile dire altro. Sicuramente, quello che posso dire è che nel corso della mia carriera, in base a tutto ciò che ho visto, penso che Leo provenga da un altro pianeta”.

Lo stesso esterno argentino, però, è al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero prossimo al rinnovo col Psg. Nonostante alcune voci di addio, la dirigenza vuole puntare ancora forte su di lui e potrebbe mettere nero su bianco il prolungamento molto presto…