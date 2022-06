Di Maria e il messaggio alla Juve: “E’ il più grande club italiano. Sto riflettendo”

Angel Di Maria è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Il club bianconero è da parecchio tempo interessato al Fideo che si è svincolato da poco dal Paris Saint-Germain. Il fantasista argentino arriverebbe dunque a costo zero e con solo l'ingaggio del giocatore da pagare. La Vecchia Signora non è l'unica interessata a Di Maria, visto l'occhio di riguardo di altri club europei. Il giocatore non ha ancora comunicato una risposta definitiva alla proposta dei bianconeri e ha parlato in queste ore ai microfoni di ESPN Argentina. Queste le sue parole: