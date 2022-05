Di Maria-Juventus: i dettagli dell’operazione voluta anche da Allegri

El Fideo potrebbe essere il prossimo colpo dei bianconeri

Redazione ITASportPress

Angel Di Maria sempre più vicino alla Juventus. L'argentino potrebbe essere il prossimo colpo dei bianconeri sul mercato per andare a rinforzare un reparto che dalla prossima annata non vedrà più Dybala e, forse, anche Morata. Come riporta La Stampa, infatti, la Vecchia Signora sarebbe davvero ad un passo dal giocatore che nelle scorse ore ha anche lasciato un piccolo indizio dando un like social molto particolare.

Secondo quanto si apprende ci sarebbero anche già le prime cifre dell'affare. Si parla di un contratto di un anno a 7 milioni di euro. L'operazione sarebbe "spinta" anche da mister Allegri che avrebbe chiesto uno sforzo al club per fare un'eccezione sulla nuova politica sottolineando come servano anche giocatori esperti e non solo giovani di valore per rendere competitiva la squadra.

Non resta che attendere le prossime settimane per capire se l'affare Juventus-Di Maria andrà realmente in porto oppure no.