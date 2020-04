Di Maria, ritorno ‘a casa’: il Rosario Central lo aspetta a braccia aperte

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. E sembra proprio questo, il percorso intrapreso da Angel Di Maria. L’esterno offensivo ha girato l’Europa dopo essere cresciuto in Patria al Rosario Central: dal Benfica al Real Madrid, passando per il Manchester United e il Paris Saint-Germain, ma quando il richiamo di casa è troppo forte…

I rumors di mercato sul possibile trasferimento di Di Maria al club dove la sua carriera da calciatore ebbe inizio potrebbero presto intensificarsi. Certo, El Fideo non è ancora nella fase calante della sua vita da giocatore, ma chissà che il pensiero di tornare dopo tutto ebbe inizio non gli sia già passato per la testa. Intanto, parlando a DirecTV, il vicepresidente del Rosario Central, Ricardo Carloni si è detto assolutamente pronto ad accoglierlo: “Non abbiamo parlato nè con Angel nè con sua moglie, ma sa che per lui le porte sono aperte“.

Un ritorno al passato, come una bella storia d’amore a lieto fine. Dopo gli oltre 10 anni nelle giovanili e i due anni nella prima squadra, chissà che Di Maria non decida di sorprendere tutti con un trasferimento inatteso. Se non ora, magari tra qualche tempo…