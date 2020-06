Di Maria rivela: “Il Barcellona mi voleva quando ha ceduto Neymar al Psg”

Angel Di Maria, attaccante del Paris Saint-Germain, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a L’Equipe. Non solo il recente mercato o lo stop alla Ligue 1 tanto discusso. Per El Fideo, anche alcuni retroscena e aneddoti relativi ad alcuni fa, quando addirittura il Barcellona aveva provato a portarlo in Catalogna.

Di Maria: “Vicino ai blaugrana nel 2017”

Neymar al Psg nel 2017 e Di Maria al Barcellona. Potevano essere queste le due operazioni da record del mercato estivo di quell’anno. Potevano, perché alla fine il Barcellona ha ricevuto un muro da Parigi per El Fideo. Ad ammetterlo è stato il diretto interessato: “Ero molto felice a Parigi ma alcune persone, all’epoca, mi avevano raccontato cose che poi si sono rivelate essere false”, ha esordito il classe 1988. “So per certo che il Barcellona e il Psg stavano parlando di me, che i blaugrana mi volevano ma che i francesi alla fine hanno deciso di tenermi. Mi hanno detto delle bugie, ma alla fine non partire è stato positivo per me. Oggi sono molto felice a Parigi”. E ancora: “Sono felice qui e voglio terminare la mia carriera in questo club. Ho solo una cosa in testa ed è il Psg. La mia famiglia è felice e tutti siamo contenti qui. Il mio rinnovo? Non ne abbiamo ancora parlato perché sono concentrato nell’allenarmi e basta per portare a termine questa strana stagione”.

Al posto di Di Maria, nel 2017, il Barcellona virò su Ousmane Dembelé dal Borussia Dortmund. Un affare da 105 milioni più bonus (circa 40).