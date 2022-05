Di Maria verso la Juve? Ecco l’indizio social dell’argentino

Novità sul futuro del giocatore argentino

Nella giornata di oggi la Juve ha presentato la prima maglia ufficiale per la prossima stagione e sul post Instagram è apparso proprio il like di Di Maria. Un indizio in più dopo le notizie degli ultimi giorni che lo vedono come obiettivo del mercato bianconero per la prossima stagione. Il desiderio del giocatore sarebbe quello di rimanere un altro anno in Europa per preparare il Mondiale in Qatar, prima di tornare in Argentina e chiudere la sua carriera lì dov'era iniziata.